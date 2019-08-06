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ЧЕ по пляжному волейболу в Москве

Россияне Лямин и Мыськив одержали победу в первом матче ЧЕ по пляжному волейболу

Россияне переиграли итальянцев Тициано Андреатту и Андреа Аббьяти

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены Никита Лямин и Тарас Мыськив победили в первом матче чемпионата Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

Россияне переиграли итальянцев Тициано Андреатту и Андреа Аббьяти со счетом 14:21, 21:19, 15:11. В другом матче группы D поляки Гжегож Фиялек и Михаль Брыль встречаются с турками Муратом Гигиноглу и Волканом Гогтепе, матч завершится позднее во вторник. В среду пройдет второй тур, россияне сыграют с турецким дуэтом.

Ранее в первом туре в мужской части соревнований потерпели поражения Максим Худяков и Игорь Величко, Сергей Горбенко и Александр Лихолетов, а также Руслан Быканов в паре с Валерием Самодаем. В женских соревнованиях победы одержали Надежда Макрогузова и Светлана Холомина, а также Анастасия Фролова в паре с Александрой Ганенко.

На групповом этапе сыграют по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп продолжат выступление на стадии 1/8 финала, командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф придется играть стыковые матчи. Россию в мужской части соревнований также представляют Илья Лешуков и Константин Семенов (группа С) и чемпионы мира 2019 года Вячеслав Красильников и Олег Стояновский (группа B).

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи. В 2018 году турнир принимали Нидерланды.

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ЧЕ по пляжному волейболу в Москве
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