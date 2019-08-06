Ученик Тутберидзе Рухин считает реальным включение в программу пяти четверных прыжков

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 августа. /ТАСС/. Ученик Этери Тутберидзе фигурист Егор Рухин считает реальным включение в будущем в его программы пяти прыжков в четыре оборота. Об этом спортсмен рассказал журналистам во вторник после выступления с произвольной программой на контрольных прокатах юнирской сборной в подмосковном Новогорске.

"Я ставлю перед собой одну цель - усложнять содержание и чисто катать свои программы. В плане техники для меня пример Нэтан Чен, в плане программ - Юдзуру Ханю. Чен исполняет элементы очень чисто и пять четверных в программе делает. Если делать все технически правильно, все будет получаться, я для себя считаю это более чем реальностью", - отметил спортсмен.

"Стараюсь взять понемногу от каждого спортсмена, я смотрел на видео много тренировок Ханю - учусь у него концентрации на тренировках и стартах. Сёма Уно? Мне не нравятся его прыжки, он, может быть, хорошо катается, но прыжки у него низкие, чем выше прыжок, тем он изящнее", - считает юниор.

Спортсмен рассказал, что сейчас работает над четверным сальховом: "Тройным акселем я давно владею свободно, четверной сальхов тоже прыгаю, но пока на 70 процентов - мы его не стали вставлять в программу. Также я работаю еще над двумя четверными и планирую в этом сезоне вставлять два-три четверных, сальхов и тулуп будут на 100 процентов".

Фигурист отметил, что не испытывал сильного волнения во время прокатов: "Мне легко сегодня каталось, все получилось, хотя была ошибочка - степаут на тройном лутце. Два тройных акселя получились хорошо. Но программа была поставлена недавно - полторы недели назад. Времени было немного - я катаюсь в группе Этери Георгиевны, там спортсменов много", - отметил юниор.

"С Тутберидзе работаю четвертый сезон. Это великолепный человек, ее команда - профессионалы своего дела. Таких фанатов фигурного катания, как она, я еще не видел - она работает без выходных и требует от всех выкладываться на сто процентов", - сообщил Рухин.