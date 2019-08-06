Сержиу Консейсау: "Порту" обязан выйти в групповой этап Лиги чемпионов

КРАСНОДАР, 6 августа. /ТАСС/. Футболисты португальского "Порту" понимают, что команда обязана пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Об этом во вторник журналистам заявил в Краснодаре главный тренер команды Сержиу Консейсау.

В среду "Порту" в гостях проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Краснодара". Начало игры - 20:00 мск. Консейсау дисквалифицирован на эту игру из-за того, что в прошлом сезоне Лиги чемпионов команда прибыла на ответный четвертьфинальный матч против английского "Ливерпуля" с опозданием.

"Всегда лучше, когда тренер рядом с игроками, чтобы как-то повлиять на ход встречи. Я верю в свой тренерский штаб, так что нет проблем, что меня завтра не будет на скамейке. Команда мотивирована, с огромными амбициями, мы не выиграли чемпионат, должны принять ответственность на себя, обязаны пройти "Краснодар", должны быть в групповом этапе. "Краснодар" - это очень сильная команда, с хорошей динамикой игры, с хорошими трансферами, понятно, что нам будет сложно", - заявил Консейсау.

"Краснодар" провел четыре игры в национальном чемпионате, наша же команда готова полностью. Мы знали, что они уже сыграли в чемпионате, у нас было много матчей в предсезонке, они очень хорошо повлияли на нас, мы сыграли с очень хорошими соперниками. Эта вся ситуация не делает особой разницы, мы в лучшей степени готовы к этому матчу. Выберем хороший состав завтра, и все будет хорошо", - добавил тренер.

Главный тренер "Порту" не считает, что его команде повезло с жеребьевкой. "Кто говорил, что нам повезло с жеребьевкой? В футболе нет фаворитов", - заключил он.

Ответный матч пройдет 13 августа в Порту. Победитель данного противостояния в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов встретится с турецким "Истанбул Башакшехиром" или греческим "Олимпиакосом".