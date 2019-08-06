Футболист лондонского "Арсенала" Косьельни перешел в "Бордо"

ТАСС, 6 августа. Защитник и капитан английского футбольного клуба "Арсенал" Лоран Косьельни перешел во французский "Бордо". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Арсенала".

Подробности соглашения клуба с 33-летним французским защитником не уточняются.

Отмечается, что "Арсенал" ранее предложил игроку продлить контракт на год, но француз отказался, поскольку хотел подписать соглашение на более длительный срок. Также Косьельни отказался ехать с командой в предсезонное турне по США.

Косьельни выступает за "Арсенал" с 2010 года. В составе команды он провел 353 матча, в которых забил 27 голов, трижды завоевав Кубок Англии и дважды - Суперкубок Англии. В составе сборной Франции в его активе 51 матч и серебро чемпионата Европы 2016 года.