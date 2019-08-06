Фигурист Гуменник признался, что с нетерпением ждет перехода во взрослое катание

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 августа. /ТАСС/. Серебряный призер финала юниорской серии Гран-при сезона-2018/19 россиянин Петр Гуменник с нетерпением ждет перехода на взрослый уровень фигурного катания, в предстоящем сезоне спортсмен уже планирует участие в нескольких взрослых соревнованиях. Об этом 17-летний Гуменник рассказал ТАСС во вторник после выступления на контрольных прокатах юниорской сборной России в подмосковном Новогорске.

"Я жду этого перехода, мне кажется, взрослый уровень - это интереснее, серьезный уровень соперников - это плюс, - рассказал Гуменник. - В предстоящем сезоне я рассчитываю поучаствовать во взрослых стартах - турнирах серии B и "Челленджерах". Полностью во взрослое катание я перейду через сезон. В новом мне бы очень хотелось отобраться в финал юниорского Гран-при и на юниорский чемпионат мира и как минимум занять там призовое место".

Гуменника не пугает предстоящее соперничество с титулованными фигуристами: "Конкуренция - двигатель прогресса. Лет тридцать назад никто не прыгал четверные прыжки, но потом кто-то сделал это первым и остальные поняли - это возможно. К следующему сезону, я думаю, меня удовлетворят минимум три четверных прыжка в программе".

"Думаю, это будут два сальхова и лутц - четверной сальхов я прыгаю год, а лутц в процессе, идет неплохо, если так будет дальше, буду включать его в программы уже в новом сезоне", - рассказал Гуменник.

В предстоящем сезоне Гуменник заявлен для участия во втором этапе Гран-при среди юниоров в американском Лейк-Плэсиде. В прошлом сезоне спортсмен стал серебряным призером финала юниорского Гран-при в Ванкувере. Также спортсмен был победителем Европейского юношеского Олимпийского фестиваля в турецком Эрзуруме в 2017 году.