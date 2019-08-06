Россиянки Бирлова и Уколова проиграли в первом матче ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Российские спортсменки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова уступили в первом матче чемпионата Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

Россиянки проиграли спортсменкам из Латвии Тине Граудине и Анастасии Кравченко со счетом 23:21, 19:21, 13:15. Во втором туре, который пройдет в среду, россиянки сыграют со швейцарской парой Лаура Калуори и Дунджа Жерсон.

Ранее в первом туре в женской части соревнований победы одержали Надежда Макрогузова и Светлана Холомина, Анастасия Фролова в паре с Александрой Ганенко, поражение потерпели Дарья Рудых и Ксения Дабижа. В мужской части соревнований победили Никита Лямин и Тарас Мыськив, потерпели поражения Максим Худяков и Игорь Величко, Сергей Горбенко и Александр Лихолетов, а также Руслан Быканов в паре с Валерием Самодаем.

На групповом этапе сыграют по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп продолжат выступление на стадии 1/8 финала, командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф придется играть стыковые матчи.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи. В 2018 году турнир принимали Нидерланды.