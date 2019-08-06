Тарасова: юниорская команда российских фигуристов в предстоящем сезоне будет сильной

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 августа. /ТАСС/. Контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию в одиночном разряде в подмосковном Новогорске показали, что команда в предстоящем сезоне будет очень сильной. Таким мнением с ТАСС поделилась во вторник тренер Татьяна Тарасова.

Прокаты одиночников прошли в Новогорске 5-6 августа. Первыми программы представили танцоры (1-2 августа), завершат программу прокатов пары (8-9 августа).

"В целом мне понравилось то, что я увидела - были открытия, мы этих детей знаем. В целом я хочу сказать, что эти прокаты, встречи спортсменов, тренеров и специалистов, все это - очень важная работа, которую делает Федерация фигурного катания на коньках России. Многие из нас прошли в этом виде спорта долгий путь, кто-то больше 50 лет в нем. Я могу сказать - у нас будет очень сильная юниорская команда", - подчеркнула Тарасова.

На прошлом юниорском чемпионате мира в Загребе российские юниоры завоевали восемь медалей - серебряную в мужском одиночном катании, золотую и серебряную в женском одиночном катании, серебряную и бронзовую в танцах на льду и заняли весь пьедестал почета в парном катании.