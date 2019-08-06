Ростовцев и Сазанов победили в мэдисоне на чемпионате России по велоспорту на треке

ТАСС, 6 августа. Сергей Ростовцев (Тульская область) и Андрей Сазанов (Москва) одержали победу в мэдисоне на чемпионате России по велоспорту на треке в олимпийских дисциплинах. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Второе место заняли Глеб Сырица и Иван Смирнов (оба - Санкт-Петербург), третье - Владимир Ильченко (Тульская область) и Виктор Манаков (Санкт-Петербург).

В омниуме у женщин победила Мария Ростовцева (Тульская область), серебряная медаль досталась Анастасии Чулковой (Татарстан), бронзовая - Диане Климовой (Тульская область). В женском спринте первой стала Анастасия Войнова (Москва), второй - Дарья Шмелева (Москва), третьей - Екатерина Гниденко (Тульская область).

Чемпионат России по велоспорту на треке завершится 8 августа.