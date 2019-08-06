Тебекина и Бардышев стали четвертыми в смешанной эстафете на ЧЕ по современному пятиборью

ТАСС, 6 августа. Российские спортсмены Людмила Тебекина и Вячеслав Бардышев заняли четвертое место в смешанной эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью. Соревнования проходят в британском Бате.

Россияне набрали 1407 очков. Первое место заняли британцы Керенза Брайсон и Майлз Пиллэйдж (1438 очков), второе - чехи Элишка Прибылова и Давид Киндл (1419), третье - итальянцы Ирена Прамполини и Валерио Грасселли (1412).

Россияне заняли девятое место в фехтовании, второе в плавании, третье в конкуре и седьмое в "комбайне" (бег и стрельба).

В среду пройдут мужская и женская эстафеты. На предыдущем чемпионате мира, который прошел в 2018 году в венгерском Секешфехерваре, россияне сумели завоевать одну медаль (бронзовую в женской эстафете). Чемпионат Европы завершится 11 августа. С 2 по 8 августа в Будапеште пройдет чемпионат мира.