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Россиянка Александрова вышла во второй круг теннисного турнира в Торонто

В первом круге она обыграла японку Мисаки Дои

ТАСС, 6 августа. Россиянка Екатерина Александрова победила японку Мисаки Дои в матче первого круга теннисного турнира в Торонто (Канада). Призовой фонд соревнований составляет $2,83 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу 24-летней россиянки, занимающей 48-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Игра продолжалась 58 минут.

Во втором круге Александрова встретится с китаянкой Чжан Шуай, располагающейся на 35-й строчке рейтинга WTA. Встреча пройдет 7 августа.

Александрова является победительницей одного турнира WTA в парном разряде, ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции (2019).

Турнир завершится 11 августа.

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