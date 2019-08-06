Россияне Лешуков и Семенов одержали победу в первом матче ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены Илья Лешуков и Константин Семенов победили в своем первом матче на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

Россияне обыграли австрийцев Робина Зайдля и Филиппа Уоллера со счетом 21:15, 21:15. В среду пройдет второй тур, россияне сыграют с сербами Лазарем Колаичем и Стефаном Баста.

Ранее в первом туре в мужской части соревнований потерпели поражения Максим Худяков и Игорь Величко, Сергей Горбенко и Александр Лихолетов, Руслан Быканов в паре с Валерием Самодаем, победы одержали Никита Лямин и Тарас Мыськив, а также чемпионы мира 2019 года Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. В женских соревнованиях победы одержали Надежда Макрогузова и Светлана Холомина, а также Анастасия Фролова в паре с Александрой Ганенко, поражения потерпели Дарья Рудых и Ксения Дабижа, Екатерина Бирлова и Евгения Уколова.

На групповом этапе сыграют по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп продолжат выступление на стадии 1/8 финала, командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф придется играть стыковые матчи.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи. В 2018 году турнир принимали Нидерланды.