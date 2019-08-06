КДК РФС рассмотрит дело футболиста "Спартака" Понсе на следующей неделе

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) перенес рассмотрение дела нападающего "Спартака" Эсекьеля Понсе на следующую неделю. Об этом ТАСС во вторник сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

Понсе получил прямую красную карточку в матче четвертого тура чемпионата России против "Динамо" (0:0) за фол на голкипере бело-голубых Антоне Шунине во вратарской. Ближайшее заседание КДК состоится 7 августа, но аргентинский форвард не сможет присутствовать на нем, поскольку во вторник вместе с командой отправился в Швейцарию на первый матч третьего отборочного раунда Лиги Европы против "Туна". Игра состоится 8 августа.

"Поступило ходатайство о переносе рассмотрения дела от футбольного клуба "Спартак", поскольку Понсе улетел с командой в Швейцарию на матч Лиги Европы. Это возможно, потому что у него есть автоматическая дисквалификация, у нас есть возможность рассмотреть это дело на следующей неделе. Это абсолютно не противоречит регламенту - он пропускает один матч. Вопрос о дальнейшем применении мер будет решаться на следующей неделе", - сказал Григорьянц.