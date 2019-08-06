Олимпийская сборная России потерпела первое поражение на хоккейном турнире в Сочи

СОЧИ, 6 августа. /ТАСС/. Олимпийская сборная России (ближайший резерв национальной команды) уступила в овертайме со счетом 1:2 хоккейному клубу "Сочи" на традиционном предсезонном турнире в Сочи. Матч прошел на ледовой арене "Шайба", которая вмещает семь тысяч зрителей.

В составе "Сочи" в основное время отличился нападающий Артем Томилин (23-я минута), победную шайбу в овертайме забросил Степан Старков (64). В составе олимпийской сборной России шайба на счету Кирилла Марченко (46).

В другом матче игрового дня ярославский "Локомотив" оказался сильнее рижского "Динамо" (3:2). В среду "Локомотив" сыграет с петербургским СКА, "Сочи" встретится с омским "Авангардом".

"Сочи" возглавил турнирную таблицу, имея в активе шесть очков после трех встреч. Сочинская команда одержала три победы, по разу победив в основное время, овертайме и по буллитам. Олимпийская сборная России потерпела первое поражение и опустилась на вторую строчку, после трех матчей набрав пять очков, "Локомотив" располагается на третьем месте (четыре очка), рижское "Динамо" после трех поединков заработало три очка, СКА и "Авангард" провели две встречи, в которых не сумели набрать очки.

Турнир проводится с 2016 года, в первом розыгрыше приняли участие "Сочи", ЦСКА, СКА и олимпийская сборная России. Спустя год количество участников увеличилось до шести. Один раз в турнире играла сборная Канады, составленная из хоккеистов, выступающих в европейских чемпионатах, во всех розыгрышах, помимо "Сочи", принимали участие СКА и олимпийская сборная России, по разу победителями соревнований становились ЦСКА, олимпийская сборная России и СКА.

Соревнования завершатся 8 августа. Участники сыграют неполный круг, каждая команда проведет по четыре матча. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 1 сентября матчем в Москве между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и "Авангардом". "Сочи" 4 сентября начнет сезон в КХЛ домашним матчем с нижнекамским "Нефтехимиком".