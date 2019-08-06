СМИ: футболист французского "Дижона" Слити может перейти в "Динамо"

ТАСС, 6 августа. Полузащитник сборной Туниса и французского футбольного клуба "Дижон" Наим Слити может перейти в московское "Динамо". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французское издание L'Equipe.

По информации источника, "Динамо" заинтересовано в приобретении 27-летнего полузащитника, однако пока руководство московского клуба не направляло в "Дижон" официальное предложение о трансфере.

Слити стал полноценным игроком "Дижона" летом 2018 года, ранее он выступал за клуб на правах аренды, всего за команду он провел 75 матчей, забив 17 голов и отдав 17 передач. Также он выступал за французские "Лиль", "Ред Стар", "Париж" и "Седан". За сборную Туниса он провел 38 матчей, забив 10 голов.

После четырех туров "Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе пять очков. В следующем матче 10 августа столичный клуб дома встретится с санкт-петербургским "Зенитом".