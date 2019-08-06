"Линфилд" обыграл "Сутьеску" в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы

ТАСС, 6 августа. Футболисты "Линфилда" (Северная Ирландия) обыграли черногорскую "Сутьеску" со счетом 2:1 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча прошла в Черногории.

В составе победителей дубль на свой счет записал Кирк Миллар (38-я и 65-я минуты). У хозяев отличился Дамир Кояшевич (11).

Ответный матч команды проведут 13 августа в Северной Ирландии.

В других матчах игрового дня "Арарат-Армения" дома уступил грузинскому "Сабуртало" (1:2), а латвийская "Рига" дома сыграла вничью с финским ХИКом (1:1).

В четверг первый матч в рамках третьего квалификационного раунда турнира проведет московский "Спартак", который на выезде сыграет со швейцарским "Туном". Также от России в Лиге Европы выступит ЦСКА, который начнет выступление с группового этапа (жеребьевка - 30 августа, первый тур - 19 сентября).