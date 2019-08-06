"Краснодар" дебютирует в Лиге чемпионов матчем квалификационного раунда против "Порту"

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" впервые в своей истории сыграют в матче Лиги чемпионов. Соперником российской команды по третьему квалификационному раунду главного еврокубка в среду станет португальский "Порту".

Матч пройдет на поле российского клуба, начало - 20:00 мск. Все билеты на предстоящую игру проданы, более 35 тыс. болельщиков станут свидетелями дебюта "Краснодара" в Лиге чемпионов. Ранее южане выступали только в Лиге Европы и дважды доходили до стадии 1/8 финала. Руководить "Краснодаром" будет Сергей Матвеев, так как тренер Мурад Мусаев пока не имеет на это права из-за отсутствия лицензии категории Pro.

В рамках четвертого тура чемпионата России "Краснодар" на выезде сыграл вничью с петербургским "Зенитом" - 1:1. По словам Матвеева, это стало хорошей репетицией перед встречей с "Порту". "Мы считаем, что "Зенит" чем-то напоминает "Порту" по манере ведения игры - оба клуба быстро переходят в атаку, используя средние и длинные передачи. Прошла хорошая репетиция, это поможет нам завтра", - отметил он.

Матвеев подчеркнул, что команда в предстоящем матче не будет отходить от атакующего стиля. "Порту" - сильный клуб, мы это понимаем, будем пытаться использовать свои сильные стороны. Не станем отходить от атакующего стиля. Будем пытаться навязать свою игру, отталкиваться от себя, а не от соперника", - заключил наставник.

Состав "Краснодара" сильно обновился во время летнего трансферного окна, но в команде не так много футболистов, которые за плечами имеют опыт выступления в Лиге чемпионов. Одним из них является форвард Ари, игравший в матчах главного еврокубка за голландский АЗ и московский "Спартак".

"Я очень счастлив, что снова могу сыграть в Лиге чемпионов. Рад, что являюсь частью этой команды, всегда пытаюсь сказать партнерам, что Лига чемпионов - очень важное и больше соревнование. Нужно показать свой футбол. Многие футболисты мечтают выступать в этом турнире, все партнеры сконцентрированы на матче, думаю, мы сможем показать хорошую игру", - заявил Ари.

Высокие амбиции "Порту"

В завтрашней игре "Порту", как и "Краснодар", не сможет рассчитывать на помощь своего главного тренера Сержиу Консейсау, который дисквалифицирован на эту игру из-за того, что в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов команда прибыла на ответный четвертьфинальный матч против английского "Ливерпуля" с опозданием. Несмотря на ситуацию, Консейсау принял участие в предматчевой пресс-конференции, во время которой заявил, что португальский клуб обязан выходить в групповой этап Лиги чемпионов.

"Команда мотивирована, имеет огромные амбиции, мы не выиграли чемпионат, поэтому должны принять ответственность на себя. Обязаны пройти "Краснодар" и должны быть в групповом этапе. "Краснодар" - это очень сильная команда, нам будет сложно. В футболе нет фаворитов, завтра будет момент истории", - заявил тренер.

Состав "Порту" летом обновился так же сильно, как и у "Краснодара". К кадровым потерям добавилась информация о том, что у Консейсау и капитана Данилу Перейры произошел конфликт. Однако полузащитник в среду выведет команду на поле с капитанской повязкой.

"Это матч квалификации Лиги чемпионов, наш клуб всегда играет в групповом этапе, поэтому мы будем фаворитами, у нас огромные амбиции. Мы с уважением относимся к "Краснодару", это отличная команда, которая хорошо начала сезон", - отметил Перейра.

Особый интерес у российских любителей футбола вызывает фигура нового нападающего "Порту" Зе Луиша, который последние четыре года своей карьеры провел в московском "Спаратке". Перейра признался, что тренерский штаб уже обратился за помощью к форварду и получил от него краткое резюме игры российской команды. "Мы говорили с Зе Луишем, который много провел игр провел в чемпионате России. Он сказал, что "Краснодар" любит атакующий футбол, но мы готовы к игре и знаем слабые стороны соперника", - добавил капитан "Порту".

Ответный матч пройдет 13 августа в Порту. Победитель противостояния в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов встретится с лучшим из пары "Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция).