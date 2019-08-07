Первая ракетка мира Барти не смогла пройти в третий круг теннисного турнира в Торонто

ТАСС, 7 августа. Первый номер в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) австралийка Эшли Барти уступила американке Софии Кенин в матче второго круга турнира в Торонто (Канада). Призовой фонд соревнований составляет $2,83 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 в пользу 20-летней Кенин, которая занимает 29-е место в рейтинге WTA. Матч продолжался 1 час 56 минут. Соперницы четвертый раз встретились друг с другом. Ранее во всех матчах выигрывала Барти.

В следующем круге Кенин встретится с победительницей пары Виктория Азаренко (Белоруссия) - Даяна Ястремская (Украина). Их матч пройдет позднее во вторник.

23-летняя Барти возглавила рейтинг WTA 24 июня, за карьеру она одержала шесть побед на турнирах WTA в одиночном разряде. Австралийка является победительницей Открытого чемпионата Франции 2019 года. В активе Кенин три победы на турнирах WTA, ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции (2019).

Турнир в Торонто завершится 11 августа.