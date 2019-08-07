{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
WTA

Россиянка Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира в Торонто

Встреча с белорусской Ариной Соболенко завершилась победой российской спортсменки со счетом 3:6, 6:3, 7:5
Анастасия Павлюченкова Kin Cheung/AP
Описание
Анастасия Павлюченкова
© Kin Cheung/AP

ТАСС, 7 августа. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила представительницу Белоруссии Арину Соболенко и вышла во второй круг турнира в Торонто (Канада). Призовой фонд соревнований составляет $2,83 млн.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:5 в пользу 28-летней россиянки. Матч продолжался 2 часа 13 минут. Спортсменки впервые играли между собой на турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

В третьем круге Павлюченкова встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко. Игра пройдет 7 августа, начало - 22:00 мск.

Действующей победительницей турнира в Торонто является румынка Симона Халеп. Соревнования завершатся 11 августа.

Теги
WTA
WTA
Первая ракетка мира Барти не смогла пройти в третий круг теннисного турнира в Торонто
Австралийка уступила американке Софии Кенин со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6
Читать полностью