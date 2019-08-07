Сайборг: достойных соперниц в полулегком весе в UFC не осталось

ТАСС, 7 августа. Соперниц, которые достойны встретиться с бывшей чемпионкой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе Кристин Жустино по прозвищу Сайборг, в организации не осталось. Об этом заявила сама бразильская спортсменка, чьи слова передает "Газета.Ru" со ссылкой на портал MMA Fighting.

Ранее глава UFC Дана Уайт сообщил об отстранении Сайборг и расторжении с ней контракта. Решение Уайта связано с нежеланием 34-летней бразильянки проводить бой с нынешней чемпионкой UFC в полулегком весе Амандой Нуньес.

"Дана не хотел давать мне матч-реванш с Нуньес, только контракт на шесть боев. Но, к сожалению, в UFC нет достойных соперниц в моем дивизионе. Я бы умерла в UFC без боев, а он все еще клевещет на меня", - сказала Сайборг.

"Лучшим вариантом было бы увидеть предложения других организаций, где в полулегком весе я бы смогла драться чаще. Может быть, однажды мы с Амандой проведем реванш. Никто не знает, что принесет завтрашний день", - добавила спортсменка.

В профессиональной карьере Сайборг одержала 20 побед (17 досрочно) и потерпела два поражения.