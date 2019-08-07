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Мировой футбол

Мексиканский голкипер Очоа вернулся в футбольный клуб "Америка"

Спортсмен выступал в составе команды с 2003 по 2011 год
Гильермо Очоа Rick Scuteri via AP
Описание
Гильермо Очоа
© Rick Scuteri via AP

ТАСС, 7 августа. Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа стал игроком футбольного клуба "Америка", воспитанником которого он является. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Подробности контракта с 34-летним футболистом не уточняются. Очоа выступал за основную команду "Америки" с 2003 по 2011 год. Также мексиканец защищал цвета французского "Аяччо", испанских "Малаги" и "Гранады" и бельгийского "Стандарда".

В составе сборной Мексики Очоа четыре раза становился победителем Золотого кубка КОНКАКАФ. В 2013 году Международная федерация футбольной истории и статистики признала его лучшим мексиканским голкипером XXI века.

"Америка" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Мексики (Апертура). На счету команды семь очков в трех встречах. Последний раз чемпионом страны "Америка" становилась в 2018 году.

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