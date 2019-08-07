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Футбол в России

Газзаев: футбольные тренеры без лицензии Pro должны следовать регламенту

РФС добавил в регламент новую статью, согласно которой тренеры, не имеющие лицензию, не имеют права демонстративно руководить командой из технической зоны во время матчей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Тренеры, руководящие командами Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лигой (ФНЛ) без необходимой для этого лицензии Pro, должны следовать регламенту Российского футбольного союза (РФС). Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев.

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Согласно регламенту РФС, главный тренер команд РПЛ и ФНЛ должен иметь действующую лицензию категории Pro Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) или проходить обучение по данной категории. Недавно РФС добавил в регламент новую статью, согласно которой тренеры, не имеющие соответствующую лицензию, не имеют права демонстративно руководить командой из технической зоны во время матчей.

"Есть закон, и они должны его соблюдать, - сказал Газзаев. - Они должны получить лицензию, чтобы стать полноценными тренерами. Есть регламент УЕФА и Российского футбольного союза, и я поддерживаю его. Они должны соответствовать закону и выполнять все требования, не должно быть хаоса. Мы не должны отличаться чем-то в худшую сторону от европейских клубов".

На данный момент необходимая лицензия отсутствует у старшего тренера "Краснодара" Мурада Мусаева, старшего тренера "Торпедо" Сергея Игнашевича и тренера казанского "Рубина" Романа Шаронова.

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