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ММА

Магомедшарипов проведет следующий поединок в UFC 18 октября

Соперником россиянина будет боец из США Кельвин Каттар

ТАСС, 7 августа. Российский боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов, выступающий в полулегком весе, проведет следующий поединок 18 октября на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night в Бостоне (США, штат Массачусетс). Об этом сообщил телеканал ESPN со ссылкой на президента UFC Дэйны Уайта.

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Соперником россиянина будет американец Кельвин Каттар.

В активе 28-летнего Магомедшарипова 17 побед и одно поражение в ММА. В UFC на счету спортсмена пять поединков, во всех из которых он побеждал. Последний бой россиянин провел 3 марта, в котором победил американца Джереми Стивенса единогласным решением судей.

31-летний Каттар провел 23 боя, в 20 из которых одержал победы и потерпел три поражения. В последнем поединке, который прошел в июне, американец победил соотечественника Рикардо Ламаса.

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