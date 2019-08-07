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Летние олимпийские виды спорта

Лидер мирового сезона прыгун в высоту Акименко подал заявку в IAAF на нейтральный статус

На чемпионате России спортсмен показал результат 2,33 метра
Михаил Акименко Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Михаил Акименко
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Россиянин Михаил Акименко, являющийся лидером мирового сезона в прыжках в высоту, подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на получение нейтрального статуса, который дает право выступать на зарубежных стартах. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

Акименко в конце июля на чемпионате России в Чебоксарах сумел покорить планку на высоте 2,33 метра. Он повторил лучший результат сезона в мире, показанный в начале июля другим российским легкоатлетом - Ильей Иванюком.

"Акименко подал заявку в IAAF на получение нейтрального статуса, - сказала Юхарева. - Мы надеемся, что он получит допуск на международные старты и сумеет выступить на главном старте сезона - чемпионате мира в Катаре". ЧМ-2019 пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября.

Акименко ранее уже сообщал журналистам о своих намерениях подать заявку после того, как исполнится год его непрерывного пребывания в пуле допинг-тестирования. Это является одним из основных условий предоставления международной федерацией российским легкоатлетам права выступать на зарубежных стартах на время отстранения ВФЛА.

По состоянию на 7 августа ВФЛА отправила в IAAF заявки от 329 российских спортсменов.

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Летние олимпийские виды спорта
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