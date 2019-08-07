Футболист "Манчестер Юнайтеда" Лукаку оштрафован на €435 тыс. за неявку на базу клуба

ТАСС, 7 августа. Бельгийский футболист английского "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку оштрафован клубом на €435 тыс. за неявку в расположение команды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Mirror.

По информации источника, 26-летний игрок на данный момент самостоятельно занимается на базе бельгийского футбольного клуба "Андерлехт". Также сообщается, что английский клуб направил Лукаку запрос, в котором требует объяснить отсутствие, однако так и не получил ответ.

Лукаку перешел в "Манчестер Юнайтед" из английского "Эвертона" в июле 2017 года, подписав контракт на пять лет. В прошедшем сезоне Лукаку провел за клуб 45 игр в разных турнирах, забил 15 мячей и отдал четыре голевые передачи. Также нападающий выступал за "Андерлехт", английские "Челси" и "Вест Бромвич".

За сборную Бельгии Лукаку провел 81 матч и забил 48 мячей. Он является лучшим бомбардиром в истории команды. На чемпионате мира 2018 года, который прошел в России, Лукаку сыграл шесть матчей, отметившись четырьмя мячами. Вместе со сборной он стал бронзовым призером турнира.