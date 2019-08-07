Россиянки Бочарова и Воронина одержали вторую победу на ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина одержали победу во втором матче группы С на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве.

Россиянки обыграли норвежек Викторию Кьёлберг и Ану Хьёртланд со счетом 16:21, 21:14, 15:10. В другом матче группы С представительницы Австрии Катарина Шутценхофер и Лена Плезиучниг обыграли чешек Мартину Боннерову и Мартину Маикснерову со счетом 21:10, 22:20.

Россиянки возглавляют группу С, набрав четыре очка. Чешкие и австрийские волейболистки имеют в активе по три очка. Последнее место занимают норвежки (два очка).

На групповом этапе играют по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп продолжат выступление на стадии 1/8 финала, командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф придется сыграть стыковые матчи.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи. В 2018 году турнир принимали Нидерланды.