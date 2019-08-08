Второй мельдоний? Экдистерон может стать допинговой проблемой российского спорта

Негативный эффект в случае признания этого препарата допингом может пагубней отразиться на российских спортсменах, чем запрет мельдония с января 2016 года

Ежегодно в конце сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) публикует короткий документ. В нем указывается список веществ, которые вызывают у WADA подозрения и потому подпадают под программу мониторинга (изучения использования в разных странах и видах спорта). Фактически мониторинг — это один из этапов, необходимых для того, чтобы объявить вещество допингом и запретить его использование в спорте. По информации ТАСС, в новую программу мониторинга-2020 через полтора месяца с большой долей вероятности будет включен экдистерон (экдистен), что может в 2021 году стать новой проблемой для всего российского спорта.

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"Это не повод для какой-то сверхтревоги, но основания для некоторого беспокойства есть, — заметила в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая. — Уже обнародованы результаты исследования по экдистерону, произведенного на полученный от WADA грант. На разных антидопинговых площадках уже обсуждается внесение этого вещества в мониторинговый список. Некоторые специалисты считают, что использование экдистерона в российском спорте в разы выше, чем того же мельдония до того, как его запретили". "России уже сейчас нужно быть настороже, а Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) — в первую очередь. Как правило, от момента объявления о включении вещества в запрещенный список до начала введения наказания за его употребление обычно проходит не более трех-четырех месяцев. То есть к концу сентября становится известно, а с начала января уже он является запрещенной субстанцией. А точные сроки выведения экдистерона из организма неизвестны никому, поэтому нельзя исключать повторения ситуации, связанной с мельдонием", — считает собеседница ТАСС. Мельдониевый кошмар Мельдоний (милдронат), разработанный в СССР лекарственный препарат для укрепления сердечной мышцы, был включен в программу мониторинга WADA на 2015 год. 1 января 2016 года Всемирное антидопинговое агентство внесло мельдоний в список запрещенных препаратов, которые спортсменам нельзя употреблять ни во время, ни вне соревнований. По данным организации, мельдоний применяют в спорте с целью повышения выносливости организма к высоким физическим нагрузкам во время тренировок и к высоким нервно-психическим нагрузкам во время соревнований. В марте 2016 года стало известно, что мельдоний был обнаружен в допинг-пробах десятков российских спортсменов. В их числе оказались фигуристка Екатерина Боброва, шорт-трекист Семен Елистратов, пловчиха Юлия Ефимова, теннисистка Мария Шарапова, которые решением своих международных федераций были временно отстранены от спорта. Большинство из уличенных в употреблении мельдония утверждали, что в последний раз употребляли его до 1 января 2016 года, когда вещество еще не было запрещено.

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13 апреля 2016 года WADA ввело максимально допустимые значения для содержания препарата мельдония в допинг-пробах, поскольку выяснилось, что его следы остаются в организме несколько месяцев после окончания приема. Содержание менее 1 микрограмма (мкг) мельдония на миллилитр (мл) крови в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, было признано допустимым показателем. Вследствие этого с большинства российских спортсменов (в том числе — с Ефимовой, Бобровой и Елистратова) было снято временное отстранение от соревнований. 30 июня 2016 года по итогам проведенных исследований WADA обнародовало новые рекомендации по мельдонию. Согласно данным рекомендациям, если атлет сдал пробу с 1 января по 29 февраля 2016 года и у него была зафиксирована концентрация мельдония менее 5 мкг/мл, он может быть оправдан (при отсутствии иных доказательств) в применении запрещенного препарата. Кроме этого, если проба была сдана с 1 марта по 30 сентября 2016 года, допустимой концентрацией мельдония считается 1 мкг/мл и менее. Пробы, которые будут взяты после 30 сентября 2016 года и в которых будет обнаружен мельдоний, приведут к дисквалификации спортсмена. ФМБА, в свою очередь, после разразившегося скандала по согласованию с WADA также проводило собственное исследование сроков вывода мельдония из организма, которое подтвердило ошибочность первоначальных выводов зарубежных экспертов. "Русский секрет" раскрыт? "Очень важно, чтобы не повторилась ситуация, подобная той, что случилась несколько лет назад с мельдонием, — подчеркнула Пахноцкая. — Считаю, что уже сейчас необходимо думать о проведении собственного научного исследования свойств экдистерона". "Если это вещество не улучшает спортивные результаты и не дает какое-то преимущество, то все исследования, доказывающие "недопинговую" сущность препарата, должны быть проведены с привлечением экспертов, имеющих большой авторитет в научных кругах, — считает одна из руководителей РУСАДА. — Если же эксперты придут к выводу, что этот препарат способствует улучшению результатов, то нужно очень быстро начинать информационную кампанию, потому что у нас некоторые спортсмены до сих пор на мельдонии сидят, не будучи в курсе, что он запрещен".

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Иностранные эксперты, проводившие в первой половине 2019 года на деньги WADA исследование экдистерона, пришли к выводу, что это вещество является допингом. Они настоятельно рекомендуют включить экдистерон в список запрещенных веществ и методов в спорте как анаболический агент. По мнению западных ученых, этот препарат является так называемым русским секретом, который помогал советским спортсменам показывать высокие результаты начиная с 80-х годов прошлого века. "В имеющемся исследовании не затрагивались сроки вывода препарата из организма. Если проводить исследование этой темы после того, как экдистерон назовут запрещенным, то оно может быть запоздалым. Нужно заниматься этим не после того, как гром грянет, а наоборот, чтоб предотвратить его раскаты", — подчеркнула Пахноцкая. "Для России будет большим плюсом, если она заблаговременно проведет исследование. Со своей стороны я готова привлечь зарубежных ученых к этому совместному исследованию. Тех, кто входит в медицинские комиссии МОК, WADA", — сообщила собеседница ТАСС. Что такое экдистерон Экдистерон — это природное соединение стероидной структуры. В ходе исследований были выявлены его полезные свойства для здоровья человека, а также воздействие на синтез белка. В результате его стали использовать в фармацевтике как тонизирующее и метаболическое средство, а в спортивном питании — как препарат для наращивания мышечной массы и увеличения физических показателей. Первые исследования экдистерона были проведены в 1976 году советскими химиками Владимиром Сыровым и Анваром Курмуковым. Был отмечен анаболический эффект препарата и его способность усиливать выработку мышечного протеина. В 1988 году в СССР был проведен экспериментальный сравнительный анализ экдистерона со стероидом "метандростенолон", который показал большую анаболическую активность исследуемого вещества.

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