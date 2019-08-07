Власти Самары: спонсоры должны обеспечивать большую часть бюджета ФК "Крылья Советов"

САМАРА, 7 августа. /ТАСС/. Доля спонсорских средств в бюджете самарского футбольного клуба "Крылья Советов" должна возрасти, чтобы снизить финансовую нагрузку на регион. Об этом ТАСС сообщили в правительстве Самарской области.

Бюджет "Крыльев Советов" на сезон-2019/20 составляет 1,6 млрд рублей. Команда выступает в Российской премьер-лиге (РПЛ), после четырех туров "Крылья" занимают 13-е место в турнирной таблице.

"Сегодня областной бюджет несет серьезную нагрузку в части содержания "Крыльев", поэтому доля спонсорских средств должна расти", - сказала собеседница агентства.

Увеличение внебюджетных доходов, привлечение спонсоров и рост коммерческих доходов являются основными задачами, стоящими перед клубом, отметили в правительстве.

По словам председателя совета директоров самарского клуба Александра Фетисова, сейчас в клубе большое внимание уделяется коммерческой составляющей деятельности команды. В клубе работают не только над привлечением спонсоров, но и с погашением накопленных долгов, в том числе перед игроками. "Сейчас не могу открыть все, чтобы не спугнуть договоренности, которые есть. Дмитрий Игоревич (Азаров, губернатор Самарской области - прим. ТАСС) лично занимается многими вопросами, чтобы долговое ярмо, которое у нас было, мы наконец сняли с клуба", - сказал Фетисов.

Как ранее сообщалось, Азаров лично встречался с представителями крупного бизнеса Самарской области по вопросу поддержки команды.