Глава набсовета ФК "Шальке" временно ушел в отставку из-за обвинений в расизме

ТАСС, 7 августа. Клемменс Тённис ушел в отставку на три месяца с поста главы наблюдательного совета немецкого футбольного клуба "Шальке" из-за обвинений в расизме. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Тённиса начали обвинять в расизме после его высказывания про то, что повышение налогов для защиты окружающей среды в Африке нужно сменить на строительство электростанции, чтобы местные жители "перестали вырубать деревья и заводить детей в темноте".

Отмечается, что попечительский совет клуба не считает данное заявление расистским, однако принимает решение Тённиса уйти в отставку с должности главы набсовета.

"Шальке" в минувшем сезоне занял 14-е место в чемпионате Германии, набрав 33 очка. Клуб является семикратным чемпионом страны, также "Шальке" десять раз становился серебряным призером национального первенства.