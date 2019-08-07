Федерация волейбола Южной Кореи пожалуется на тренера сборной РФ за оскорбительный жест

ТАСС, 7 августа. Федерация волейбола Южной Кореи намерена подать жалобу на старшего тренера женской сборной России итальянца Серджио Бузато за жест, который сочла расистским. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Россиянки выиграли отборочный турнир на Олимпиаду-2020 в Калининграде, в решающем матче 4 августа обыграв команду Южной Кореи со счетом 3-2, уступая по ходу игры со счетом 0-2. После матча появилась фотография, на которой Бузато растягивает пальцами веки, показывая узкие глаза.

"Мы пытаемся подтвердить, является ли такой акт наказуемым в Международной федерации волейбола (FIVB). Мы решили принять меры, чтобы такое больше не повторялось", - говорится в заявлении Южнокорейской волейбольной ассоциации.

Жалоба, помимо FIVB, будет подана и во Всероссийскую федерацию волейбола.