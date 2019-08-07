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Летние олимпийские виды спорта

Федерация волейбола Южной Кореи пожалуется на тренера сборной РФ за оскорбительный жест

После победы россиянок со счетом 3-2, в сети появилась фотография, на которой старший тренер национальной команды итальянец Серджио Бузато растягивает пальцами веки, показывая узкие глаза

ТАСС, 7 августа. Федерация волейбола Южной Кореи намерена подать жалобу на старшего тренера женской сборной России итальянца Серджио Бузато за жест, который сочла расистским. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Россиянки выиграли отборочный турнир на Олимпиаду-2020 в Калининграде, в решающем матче 4 августа обыграв команду Южной Кореи со счетом 3-2, уступая по ходу игры со счетом 0-2. После матча появилась фотография, на которой Бузато растягивает пальцами веки, показывая узкие глаза. 

"Мы пытаемся подтвердить, является ли такой акт наказуемым в Международной федерации волейбола (FIVB). Мы решили принять меры, чтобы такое больше не повторялось", - говорится в заявлении Южнокорейской волейбольной ассоциации.

Жалоба, помимо FIVB, будет подана и во Всероссийскую федерацию волейбола.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Всероссийская федерация волейбола не получала жалоб от Федерации волейбола Южной Кореи
Федерация волейбола Южной Кореи намерена подать жалобу на старшего тренера женской сборной России Серджио Бузато за жест, который сочла расистским
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