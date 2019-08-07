Всероссийская федерация волейбола не получала жалоб от Федерации волейбола Южной Кореи

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) не получала жалоб от Федерации волейбола Южной Кореи по ситуации со старшим тренером женской сборной России итальянцем Серджио Бузато. Об этом ТАСС заявили в ВФВ.

Как ранее сообщило агентство Рёнхап, Федерация волейбола Южной Кореи намерена подать жалобу на старшего тренера женской сборной России итальянца Серджио Бузато за жест, который сочла расистским. Сообщалось, что жалоба будет подана в Международную федерацию волейбола и во Всероссийскую федерацию волейбола.

"Мы не получали писем от наших коллег", - сказал собеседник агентства.

Россиянки выиграли отборочный турнир на Олимпиаду-2020 в Калининграде, в решающем матче 4 августа обыграв команду Южной Кореи со счетом 3-2, уступая по ходу игры со счетом 0-2. После матча появилась фотография, на которой Бузато растягивает пальцами веки, показывая узкие глаза.