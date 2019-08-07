Россияне Худяков и Величко проиграли во втором матче на ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Россияне Максим Худяков и Игорь Величко уступили во втором матче группы F на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве.

Россияне проиграли испанцам Пабло Эррере и Адриану Гавире со счетом 15:21, 16:21. В другом матче группы F итальянцы Энрико Росси и Адриан Карамбула уступили швейцарцам Нико Билеру и Марко Краттигеру со счетом 21:17, 17:21, 11:15.

В первом матче Худяков и Величко проиграли Росси и Карамбуле. В заключительном туре группового этапа россияне сыграют против швейцарцев, испанцы встретятся с итальянцами. Лидируют в группе испанцы (4 очка), следом идут швейцарцы (3), итальянцы (3) и россияне (2).

На групповом этапе играют по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп продолжат выступление на стадии 1/8 финала, командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф придется играть стыковые матчи.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи. В 2018 году турнир принимали Нидерланды.