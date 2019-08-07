Тарпищев: Медведев способен стать участником Итогового турнира ATP в сезоне

МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Медведев способен стать участником Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в этом сезоне. Об этом ТАСС заявил в среду президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Медведев поднялся с десятого на девятое место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник. Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович, на втором месте идет испанец Рафаэль Надаль, замыкает тройку швейцарец Роджер Федерер.

"Медведев сейчас на ходу, и его прогресс радует. Учитывая его результаты в этом сезоне, он вполне может оказаться в числе участников Итогового турнира ATP, - сказал Тарпищев. - Отмечу, что благодаря парным матчам, куда мы просили его всегда заявляться, Медведев сумел улучшить игру с лету. И он продолжает прогрессировать. Но чтобы побеждать таких мастеров, как Надаль, Федерер, Джокович - надо стараться играть ближе к корту".

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Последние 10 сезонов турнир проводится в Лондоне.

Наивысшую позицию в рейтинге ATP среди российских теннисистов занимает Карен Хачанов, идущий на восьмом месте. По словам Тарпищева, у Хачанова был спад по ходу сезона, но он закончен. "Хачанов потерялся в начале сезона - у него была смена ракетки, которая оказалась неудачной, сейчас он вернулся к прежней. Карен на ходу, спад в его игре закончился", - сказал Тарпищев.