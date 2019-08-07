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Тарпищев: смена тренера не скажется кардинально на игре Шараповой

По мнению главы Федерации тенниса России, спортсменка хочет сменить психологический фон
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Смена тренера не повлияет кардинально на игру российской теннисистки Марии Шараповой. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

На прошлой неделе Шарапова прекратила сотрудничество с 55-летним шведским тренером Томасом Хогстедтом, который начнет работу с 23-летней Ребеккой Петерсон. Шведский специалист был тренером Шараповой с 2011 по 2013 год. Они возобновили сотрудничество в 2018 году.

"Смена тренера Шараповой в ее возрасте - это больше тактико-психологический ход. Люди привыкли друг к другу, много работали вместе - это больше смена психологического фона. Кардинально в игре Шараповой ничего не изменится, - сказал Тарпищев. - Мы знаем, как она двигается, знаем ее стиль, технически у Марии все устаканено".

Шарапова на текущий момент занимает 81-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она является победительницей 36 турниров WTA, россиянка дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу - Открытые чемпионаты США и Австралии, Уимблдон.

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