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Сборные по футболу

СМИ: бывший игрок "Челси" Дрогба может возглавить Ивуарийскую федерацию футбола

Выборы главы организации пройдут в ноябре

ТАСС, 7 августа. Бывший нападающий английского "Челси" Дидье Дрогба может стать кандидатом на пост президента Ивуарийской федерации футбола (IFF). Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание L'Equipe.

По информации издания, 41-летний Дрогба рассматривает возможность участия в выборах. Отмечается, что ивуариец имеет административный опыт работы в футболе, поскольку на данный момент занимает пост советника главы Африканской футбольной конфедерации Ахмада Ахмада. В настоящее время главой IFF является Августин Диалло. Выборы президента организации пройдут в ноябре.

Дрогба выступал за французские клубы "Ле-Ман", "Генгам" и "Марсель", китайский "Шанхай Шэньхуа", канадский "Монреаль", американский "Финикс". Также он представлял "Челси", в составе которого становился четырехкратным чемпионом Ангнлии и четырехкратным обладателем Кубка Англии, трехкратным победителем Кубка футбольной лиги, двукратным обладателем Суперкубка Англии и победителем Лиги чемпионов. Также Дрогба играл за турецкий "Галатасарай", вместе с которым становился чемпионом Турции, обладателем Кубка и Суперкубка Турции.

Вместе с национальной командой Кот-д'Ивуара он дважды выигрывал серебряные медали Кубка африканский наций. После окончания сезона 2018 года он завершил спортивную карьеру.

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