Алоян сменил весовую категорию и в декабре проведет бой за чемпионский титул WBA

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр россиянин Михаил Алоян сменил весовую категорию и в декабре проведет поединок за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Эдуард Кравцов.

"В декабре планируем провести бой, на кону будет титул WBA Gold или временный титул чемпиона WBA. Михаил возвращается в свой вес - до 51 кг (ранее Алоян выступал в весовой категории до 54 кг - прим. ТАСС). Бой пройдет либо в Кемерове, либо в Новосибирске", - сказал Кравцов.

Алоян в октябре прошлого года проиграл южноафриканцу Золани Тете в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). С того момента россиянин не выходил на ринг. Всего на его счету четыре победы и одно поражение в профессиональном боксе. Он является бронзовым призером Игр-2012, двукратным чемпионом мира и обладателем бронзы мирового первенства.