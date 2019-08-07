Боксер Гассиев будет проходить восстановление после травмы в Приэльбрусье

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Мурат Гассиев будет проходить восстановление после травмы плеча в Приэльбрусье. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Виталий Сланов.

Гассиев должен был в июле дебютировать в супертяжелом весе, однако поединок был отменен из-за травмы.

"Операция не потребовалась, был надрыв [в плече]. Его пролечили десять дней в Германии. Сейчас он прилетит в Приэльбрусье, будет выполнять необходимый комплекс", - сказал Сланов.

"Если все будет хорошо, осенью будет бой", - добавил специалист.

Гассиев провел последний поединок 21 июля 2018 года против украинца Александра Усика. Россиянин уступил сопернику, лишившись титулов чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

Российский боксер провел на профессиональном ринге 28 поединков. На его счету 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение. Еще один бой Гассиева - против американца Айзии Томаса - был признан несостоявшимся.