Дисквалифицированный за допинг боксер Галанов не планирует продолжать карьеру

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российский боксер Тамир Галанов, дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил, не планирует возобновлять карьеру. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Эдуард Кравцов.

"Насколько мне известно, он не планирует выступать", - сказал Кравцов.

9 апреля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что Федерация бокса России дисквалифицировала на два года 30-летнего Галанова за нарушение антидопинговых правил. Срок наказания спортсмена отсчитывается с 12 марта 2019 года. Причиной дисквалификации стал фуросемид. Фуросемид сам по себе не является допингом, но может быть использован для быстрого выведения из организма запрещенных веществ и приравнен к допинговым препаратам.

Галанов является бронзовым призером чемпионата мира, серебряным призером чемпионата Европы и четырехкратным чемпионом России.