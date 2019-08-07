КДК РФС оштрафовал Игнашевича на 100 тыс. рублей. "Торпедо" - на 500 тыс. рублей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал старшего тренера клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Сергея Игнашевича на 100 тыс. рублей за демонстративное фактическое исполнение обязанностей главного тренера, сам клуб оштрафован на 500 тыс. рублей. Об этом журналистам сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

В июле РФС разослал письма с предупреждением о недопустимости демонстративного управления командой тренерами, не имеющими лицензии Pro, в клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) и ФНЛ. Это было сделано из-за запрета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) старшему тренеру "Краснодара" Мураду Мусаеву руководить игроками с тренерской скамьи в матчах еврокубков в сезоне-2019/20. Согласно регламенту РФС, главный тренер команд РПЛ и ФНЛ должен иметь действующую лицензию категории Pro УЕФА или проходить обучение по данной категории.

"Игнашевич в матче с "Армавиром" (игра состоялась 4 августа и завершилась победой "Торпедо" со счетом 2:1 - Прим. ТАСС) исполнял обязанности главного тренера, - сказал Григорьянц. - За систематическое и демонстративное фактическое исполнение Игнашевичем обязанностей главного тренера, не являющимся таковым, а также за действия клуба по систематическому представлению его в качестве исполняющего обязанности главного тренера - вынесено решение: оштрафовать Игнашевича на 100 тыс. рублей и "Торпедо" на 500 тыс. рублей".

Глава КДК отметил, что за аналогичное нарушение в матче пятого тура ФНЛ "Ротор" - "Химки" (1:1) клубу из Волгограда и его старшему тренеру Павлу Могилевскому вынесено предупреждение без наложения штрафных санкций. Пост главного тренера "Ротора" занимает Игорь Меньщиков.

"Торпедо", главным тренером которого является Николай Савичев, после шести туров Олимп-ФНЛ занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. "Ротор" с 13 очками за счет дополнительных показателей располагается на четвертой позиции. "Химки", которые занимают первую строчку, набрали 14 очков.