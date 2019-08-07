Российские баскетболистки вышли в 1/4 финала молодежного чемпионата Европы

ТАСС, 7 августа. Баскетболистки молодежной сборной России (до 20 лет) вышли в четвертьфинал чемпионата Европы. Турнир проходит в чешском городе Клатови.

Россиянки в 1/8 финала обыграли представительниц Германии со счетом 53:47. Самой результативной спортсменкой в составе российской команды стала Валентина Кожухарь (12 очков). Соперником россиянок станет победитель матча между сборными Сербии и Литвы, встреча пройдет в среду позднее. Четвертьфинал состоится 8 августа.

На групповой стадии команда России обыграла сборные Чехии, Польши и Швеции.

Сборная России на прошлогоднем европейском турнире заняла 13-е место. Действующими победительницами чемпионата Европы являются испанки. С момента проведения турнира (2000 год) сборная России пять раз выигрывала золотые медали, также в ее активе три серебряные и две бронзовые награды. Лидируют по количеству наград на европейском первенстве команда Испании (восемь золотых и три серебряные медали).

Чемпионат Европы завершится 11 августа.