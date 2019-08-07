{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Умер боксер Максим Дадашев

Вдова Дадашева отказалась от иска к рефери и будет судиться с атлетической комиссией

Причиной смерти спортсмена стали травмы, полученные во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в весе до 63,5 кг против пуэрториканца Субриеля Матиаса
Максим Дадашев AP Photo/John Locher
Описание
Максим Дадашев
© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Вдова российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина не будет подавать иск к рефери Кенни Шевалье. Об этом ТАСС сообщили в среду в Федерации бокса России.

На эту тему

"Иск будет подан только к Атлетической комиссии штата Мэриленд", - сказал собеседник агентства.

Изначально Апушкина планировала подать иск не только к комиссии, но и к Шевалье, бездействие которого, по мнению вдовы, также привело к смерти Дадашева.

Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего российского спортсмена стали травмы, полученные во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 63,5 кг против пуэрториканца Субриеля Матиаса, прошедшего в Оксон-Хилле (штат Мэриленд) 20 июля. В 11-м раунде поединка с Матиасом Дадашев пропустил много ударов, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга, спортсмену провели трепанацию черепа.

Теги
Умер боксер Максим Дадашев
Сборные по баскетболу
Российские баскетболистки вышли в 1/4 финала молодежного чемпионата Европы
В матче 1/8 финала спортсменки победили команду Германии со счетом 53:47
Читать полностью