Тренер Магомедшарипова: бой с Каттаром станет шагом на пути к чемпионству в UFC

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Поединок против американца Кэлвина Каттара станет для российского бойца смешанного стиля (ММА) Забита Магомедшарипова шагом к чемпионскому титулу в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Такое мнение ТАСС высказал тренер россиянина Марк Генри.

Бой Магомедшарипов - Каттар пройдет 18 октября в Бостоне.

"Каттар - очень хороший соперник. Я рад, что Забит продолжит выводить свои навыки на самый высокий уровень. Этот бой - очередной шаг к титулу UFC", - сказал Генри.

В активе 28-летнего Магомедшарипова 17 побед и одно поражение в ММА. В UFC на счету спортсмена пять поединков, во всех из которых он побеждал. Последний бой россиянин провел 3 марта, в котором победил американца Джереми Стивенса единогласным решением судей.

31-летний Каттар провел 23 боя, в 20 из которых одержал победы и потерпел три поражения. В последнем поединке, который прошел в июне, американец победил соотечественника Рикардо Ламаса.