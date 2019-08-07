Беляева и Тимошинина завоевали бронзовые медали на ЧЕ по прыжкам в воду

ТАСС, 7 августа. Россиянки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина завоевали бронзовые медали в синхронных прыжках с десятиметровой вышки на чемпионате Европы по прыжкам в воду. Турнир проходит в Киеве.

Россиянки показали результат 277,50 балла. Первое место заняли итальянки Ноэми Батки и Кьяра Пеллакани (290,34), второе - британки Фиби Бэнкс и Эмили Мартин (284,40).

16-летняя Беляева стала серебряным призером чемпионата мира в южнокорейском Кванджу в июле (прыжки с 10-метровой вышки среди смешанных пар), также она становилась второй на чемпионате Европы 2018 года в синхронных прыжках с десятиметровой вышки в паре с Тимошининой.

21-летняя Тимошинина стала серебряным призером чемпионата мира в южнокорейском Кванджу в июле (командные соревнования). Также она является двукратной чемпионкой Европы по водным видам спорта и двукратным бронзовым призером европейских первенств по водным видам спорта. Тимошинина выигрывала чемпионат Европы по прыжкам в воду (2015), является двукратным серебряным призером и бронзовым призером (2017) европейских первенств по прыжкам в воду.

Ранее во вторник Тимошинина завоевала бронзовую медаль в прыжках с десятиметровой вышки, в понедельник сборная России завоевала серебряные медали в командных соревнованиях. Сборная России занимает четвертое место в общекомандном зачете, завоевав серебряную и две бронзовые медали, при этом российская команда является лидером по числу завоеванных наград (три). Лидирует в медальном зачете сборная Украины (2-0-0), второй идет команда Германии (1-1-0), третьей - сборная Италии (1-0-0).

Позднее в среду пройдет финал в мужских прыжках с метрового трамплина, сборную России представит Илья Молчанов. Чемпионат Европы в Киеве завершится 11 августа.