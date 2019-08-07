Матч команды колонии Кокорина и Мамаева против белгородского клуба будет закрытым

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Игра футбольной команды "Салют Белгород" против команды исправительной колонии №4, где отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, будет закрыта для фанатов. Об этом в среду сообщили ТАСС в администрации футбольного клуба.

Ранее сообщалось, что игра пройдет 10 августа. "Салют Белгород" выступает в Профессиональной футбольной лиге в зоне "Центр".

"За команду будет играть не основной состав - президент клуба, несколько ветеранов, молодежь. Трансляции матча не планируется. Только запись, которую потом опубликуем в наших пабликах. Фанаты попасть на матч не смогут, поскольку он пройдет в колонии", - сказал собеседник агентства.

Пресс-атташе футбольного клуба Григорий Куликов пояснил ТАСС, что игроки основного состава не будут задействованы в связи с матчем первенства России 9 августа. "Игра пройдет в эту субботу в Алексеевке в колонии. Состоится она в 11 утра, команды будут играть "шесть на шесть", два тайма по 30 минут", - сообщил ТАСС Куликов.

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев, футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин и их знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Пресненский суд 8 мая приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина - к 1,5 года колонии общего режима. Кирилл Кокорин и Протасовицкий приговорены к 1,5 года колонии и к году и пяти месяцам колонии соответственно.

В начале июня они были этапированы в ИК-4 УФСИН России по Белгородской области.