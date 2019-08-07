Краснодар в ожидании. Матч ЛЧ с "Порту" стал самым ожидаемым событием в городе

Игрой с португальским грандом "Краснодар" дебютирует в Лиге чемпионов. Амбициозный российский клуб за 11 лет прошел путь от зарождения до выступления в главном еврокубковом турнире. Южане уже успели пошуметь в Лиге Европы, дважды выйдя в 1/8 финала турнира. Теперь перед ними новый вызов - Лига чемпионов для клуба владельца Сергея Галицкого стартует с противостояния с командой, которая привыкла играть в групповой стадии этого турнира и выходить в плей-офф.

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Площадь перед стадионом, где пройдет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между "Краснодаром" и португальским "Порту", начала заполняться болельщиками за три часа до начала встречи.

Можно назвать жеребьевку для "Краснодара" неудачной, но имя соперника повысило интерес к предстоящей игре до максимального уровня. "Горожане" усилились несколькими качественными футболистами и успешно стартовали в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), и болельщики сейчас живут ожиданием игры как никогда ранее.

Свидетельством этому может служить тот факт, что все билеты на встречу (более 35 тысяч) проданы за сутки до матча. Но даже после того, как стало известно об аншлаге, болельщики все равно стоят в очереди за заветным квитком.

Парк спасает от жары

По традиции, местные жители и гости до игры коротают время в парке, расположенном перед стадионом. Обилие зелени и воды спасает людей от жары, установившейся в городе. Среди простых отдыхающих можно разглядеть болельщиков как "Краснодара", так и "Порту", последние увлечены фотосъемкой, так как, по признаниям одного из них, такого парка он не видел давно.

Неотъемлемой частью каждого матча является игровая атрибутика. Палатки с сувенирной продукцией и символикой появились на площади перед ареной за три часа до начала матча и сразу были оккупированы болельщиками. Как рассказали продавцы, наибольшим спросом пользуются матчевые шарфы, значки и программки, которые выполнены в виде ежедневной газеты.

Рядом со стадионом расположено большое количество закусочных и баров, однако уже сейчас в них нет свободных мест. Те, кто не смог все-таки купить билет, будут смотреть матч на экране в компании друзей. А один из ресторанов организует просмотр матча под открытым небом.

Матч начнется в 20:00 мск. Ответная встреча пройдет 13 августа в Порту. Победитель противостояния в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов встретится с лучшим из пары "Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция).