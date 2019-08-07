Каширина вошла в окончательный состав женской сборной России на ЧМ по тяжелой атлетике

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб женской сборной России определился с фамилиями десятерых спортсменок, которые выступят на сентябрьском чемпионате мира по тяжелой атлетике в Таиланде. Как сказал ТАСС старший тренер женской команды Геннадий Аниканов, в окончательный состав вошла и пятикратная чемпионка мира Татьяна Каширина.

"В заявку на чемпионат мира вошли Надежда Панова (весовая категория до 45 кг), Кристина Соболь (до 49 кг), Светлана Ершова (до 55 кг), Александра Козлова (до 59), Тима Туриева (до 64), Анастасия Анзорова (до 71 кг), Мария Вострикова (до 76 кг), Екатерина Катина (до 81 кг), Ксения Пасхина (до 87 кг) и Татьяна Каширина (свыше 87 кг), - сказал Аниканов. - В Таиланде будут выступать эти 10 спортсменок. Запасными у нас являются Ольга Те и Анастасия Романова, но они получат возможность выйти на помост, если травмируется кто-то из первой десятки".

28-летняя Каширина - пятикратная чемпионка мира (2010, 2013-2015, 2018), обладательница восьми золотых медалей европейских первенств. На Олимпиаде-2012 завоевала серебряную награду.

В настоящее время женская сборная России по тяжелой атлетике находится на тренировочном сборе в Кисловодске.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в Паттайе (Таиланд) с 16 по 27 сентября.