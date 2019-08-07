Шнайдер: ФК "Тун" может пройти "Спартак" в квалификации Лиги Европы

ТУН /Швейцария/, 7 августа. /ТАСС/. Главный тренер швейцарского футбольного клуба "Тун" Марк Шнайдер верит в то, что его команде по силам выбить российский "Спартак" из борьбы в Лиге Европы по сумме двух матчей третьего отборочного раунда. Об этом 39-летний специалист заявил журналистам в среду на предматчевой пресс-конференции.

Первый матч между "Туном" и "Спартаком" пройдет 8 августа на "Тун-Арене", начало встречи - 20:00 мск. Ответный матч пройдет 15 августа в Москве на "Открытие-Арене" (начало - 19:45 мск).

"За год работы мы дошли до еврокубков. Рад, что можем сыграть с таким большим клубом, как "Спартак", - сказал Шнайдер.

"Деньги не забивают голы, - добавил он в ответ на замечание о том, что бюджет "Спартака" в 10 раз больше, чем у его команды. - В двухматчевом противостоянии можно пройти и "Спартак". Иначе нет смысла браться. Игра со "Спартаком" для нас - это игра года, Лига Европы очень важна для нас, мы хотим пройти в групповой этап турнира".

Главный тренер "Туна" отметил, что "Спартак" показывает динамичный футбол. "Я знаю, что в России сейчас критикуют "Спартак" и его главного тренера [Олега Кононова], но это команда с высокой динамикой, и красно-белые сильнее нас в индивидуальном плане", - сказал Шнайдер, упомянув о том, что полного стадиона на матче со "Спартаком" не будет из-за низкой популярности квалификационных раундов Лиги Европы в Швейцарии.

"Тун" в курсе изменений в составе "Спартака"

Также специалист, большую часть карьеры игрока проведший в "Туне", отметил, что следит за изменениями в составе ближайшего соперника. Летом российский клуб расторг контракты с защитниками Сальваторе Боккетти и Дмитрием Комбаровым, а также полузащитником Денисом Глушаковым. Кроме того, "Спартак" продал хавбеков Софьяна Ханни и Фернандо, а также нападающих Луиса Адриано и Зе Луиша. В межсезонье состав команды пополнил нападающий итальянской "Ромы" Эсекьель Понсе, уже после старта чемпионата России "Спартак" подписал контракты с полузащитниками Резиуаном Мирзовым и Гусом Тилом, а также форвардами Йорданом Ларссоном и Андре Шюррле (чемпион мира - 2014 в составе сборной Германии арендован до конца сезона-2019/20).

"Мы узнали, что Шюррле в "Спартаке", его все знают в Европе, - отметил тренер. - Мы также знаем, что пришел Йордан Ларссон, а два бразильца ушли (Фернандо и Луис Адриано - прим. ТАСС). Мы следим за изменениями и считаем их равнозначными".

"Я не созванивался с тренером "Санкт-Галлена", который несколько лет назад прошел "Спартак", но я его хорошо знаю", - добавил Шнайдер, комментируя победу другого швейцарского клуба над красно-белыми в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы в сезоне-2013/14. По сумме двух встреч "Санкт-Галлен" оказался сильнее (1:1, 4:2).

На вопрос о том, консультировался ли Шнайдер перед матчем с бывшим главным тренером "Спартака" и "Туна" швейцарцем Муратом Якином, специалист ответил, что "Якина давно уже нет в "Спартаке", и поэтому в консультации не было смысла". Якин тренировал "Тун" с 2009 по 2011 год и возглавлял московскую команду в сезоне-2014/15.