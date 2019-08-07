Кононов назвал ФК "Спартак" и "Тун" равными командами в борьбе за место в Лиге Европы

Первый матч между "Туном" и "Спартаком" пройдет 8 августа на "Тун-Арене", начало встречи - 20:00 мск. Ответная встреча пройдет 15 августа в Москве на "Открытие-Арене" (начало - 19:45 мск).

ТУН /Швейцария/, 7 августа. /ТАСС/. В первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы между швейцарским "Туном" и российским "Спартаком" на поле выйдут две равные команды, у которых будет одна цель - выйти в следующий раунд квалификации. Такое мнение главный тренер красно-белых Олег Кононов высказал в среду на предматчевой пресс-конференции в Туне.

"Швейцарский чемпионат прогрессирует. Об этом говорят успехи сборной и тех клубов, которые играют в Лиге чемпионов, - сказал Кононов. - Клубы укомплектованы практически только местными игроками. "Тун" проводит матчи в высоком темпе, у команды очень быстрый переход от обороны в атаку".

"У меня и игроков мнение такое - будут играть две равные команды с одной целью", - отметил белорусский специалист, отвечая на вопрос о том, считает ли он, что "Спартак" как большой клуб приехал в гости к "карлику".

"Искусственное поле? Конечно, нам непривычно, но мы выходим играть, не обращая внимания на поле и судейство", - добавил он.

На вопрос о том, считает ли Кононов нынешний период работы самым важным в карьере, он сказал: "Мы настраиваемся на первую игру, которая идет по графику. Об "Ахмате" и других матчах будем думать потом".