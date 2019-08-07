Кононов: чемпион мира Шюррле мгновенно влился в ФК "Спартак"

28-летний немец перешел в российский клуб 31 июля на правах аренды из дортмундской "Боруссии", соглашение между клубами рассчитано на один год. Он дебютировал в составе красно-белых в матче четвертого тура чемпионата России против московского "Динамо", который состоялся 3 августа и завершился со счетом 0:0. Шюррле вышел на поле на 46-й минуте игры, когда его команда уже играла в меньшинстве.

ТУН /Швейцария/, 7 августа. /ТАСС/. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле быстро влился в коллектив футбольного клуба "Спартак". Об этом главный тренер команды Олег Кононов рассказал на пресс-конференции в среду перед первым матчем третьего отборочного раунда Лиги Европы против швейцарского "Туна", который пройдет 8 августа на "Тун-Арене".

"Шюррле очень позитивен, - сказал Кононов. - Он мгновенно влился в коллектив. Все ребята видят в нем очень позитивного человека. Чем больше таких людей в "Спартаке", тем лучше".

В прошлом сезоне Шюррле выступал за английский "Фулхэм" на правах аренды, провел за клуб 25 матчей, в которых отличился шесть раз. Ранее он играл за немецкие "Вольфсбург", "Майнц" и "Байер", а также за английский "Челси". В составе "Вольфсбурга" он становился победителем Кубка (2014/15) и Суперкубка Германии (2015), вместе с "Боруссией" выиграл Кубок Германии (2016/17), выступая за "Челси", стал победителем чемпионата Англии (2014/15) и обладателем Кубка лиги (2014/15).

В составе сборной Германии Шюррле стал победителем чемпионата мира 2014 года и бронзовым призером чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. За национальную команду форвард провел 57 матчей, в которых отличился 22 раза и сделал семь результативных передач.