Футболисты Ларссон и Тил присоединятся к "Спартаку" в Швейцарии 8 августа

ТУН /Швейцария/, 7 августа. /ТАСС/. Новички футбольного клуба "Спартак" нападающий Йордан Ларссон и полузащитник Гус Тил присоединятся к команде 8 августа - в день первого матча третьего отборочного раунда Лиги Европы против швейцарского "Туна". Об этом в среду на предматчевой пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Олег Кононов.

Тил перешел в "Спартак" 5 августа, соглашение с полузащитником рассчитано на четыре года. Согласно порталу Transfermarkt, российский клуб заплатил АЗ за 21-летнего футболиста €18 млн. Тремя днями ранее клуб объявил о переходе Ларссона, который до этого выступал за шведский "Норрчёпинг". Соглашение между 22-летним шведом и красно-белыми также рассчитано на четыре года, за него, по неофициальной информации, клуб заплатил €4 млн.

"Они [Ларссон и Тил] прилетят в Тун в четверг и будут с нами тренироваться тут и готовиться к игре с "Ахматом" ("Спартак" 11 августа в Грозном проведет матч пятого тура чемпионата России - прим. ТАСС)", - сказал Кононов.

"Тил был ключевым игроком в АЗ, когда человек в 21 год уже является капитаном, это говорит обо всем, - отметил он. - Этот трансфер - самый дорогой в истории "Спартака". Игрок ощущает, что на нем ответственность. Главные качества Тила - самоотдача и желание прогрессировать".

Первый матч между "Туном" и "Спартаком" пройдет 8 августа на "Тун-Арене", начало встречи - 20:00 мск. Ответная встреча пройдет 15 августа в Москве на "Открытие-Арене" (начало - 19:45 мск).