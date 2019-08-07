FIVB получила жалобу на действия тренера женской сборной России в матче отбора на ОИ-2020

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Международная федерация волейбола (FIVB) получила жалобу от Федерации волейбола Южной Кореи на жест старшего тренера женской сборной России итальянца Серджио Бузато в матче отборочного турнира Олимпийских игр. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе FIVB.

Ранее агентство Yonhap сообщило, что южнокорейская федерация волейбола намерена подать жалобу на Бузато за жест, который сочла расистским. Сообщалось, что жалоба будет подана в FIVB и во Всероссийскую федерацию волейбола (ВФВ).

"FIVB получила одну официальную жалобу, которая сейчас рассматривается в рамках внутренних процедур. Важно подчеркнуть, что FIVB не одобряет никаких культурно нечувствительных жестов, даже если не было намерения никого оскорбить. FIVB осведомлена в этом вопросе и отмечает, что ВФВ немедленно предприняла шаги, чтобы получить снимок, опубликованный различными сайтами, поскольку изображение не отражает взгляды или ценности российской стороны", - говорится в сообщении.

"FIVB стремится содействовать лучшему пониманию и терпимости к богатому культурному и этническому разнообразию волейбола. Федерация продолжит неустанно работать со своими членами-федерациями для того, чтобы эта работа получила отражение во всем мировом волейбольном сообществе", - добавлено в сообщении.

Женская сборная России вышла на Олимпиаду, обыграв в решающем матче команду Южной Кореи со счетом 3-2 на отборочном турнире в Калининграде. После матча появилась фотография, на которой тренер россиянок Бузато растягивает пальцами веки, показывая узкие глаза.